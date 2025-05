Den kinesiske virksomheds kunstige intelligens-chatbot har overrasket tech-industrien og på succesfuld vis udfordret amerikanske giganter som Nvidia og Meta, der har investeret enorme summer i kapløbet om AI-teknologi.

DeepSeek blev udviklet af en startup i Hangzhou, en by kendt for sin høje koncentration af tech-virksomheder. Appen, der kan bruges både på mobil og desktop, kan udføre mange af de samme opgaver som sine vestlige konkurrenter – fra at skrive sangtekster og lave personlige udviklingsplaner til at sammensætte en opskrift baseret på ingredienser i køleskabet.

Den kan kommunikere på flere sprog, men virksomheden har oplyst til AFP, at dens styrker ligger i engelsk og kinesisk.

Ligesom andre kinesiskproducerede chatbots, som Baidus Ernie Bot, har DeepSeek dog begrænsninger. Når den bliver spurgt om følsomme emner som Kinas leder Xi Jinping eller politikker i Xinjiang-regionen, undgår den emnet og opfordrer brugeren til “at tale om noget andet”.

Men når det kommer til at skrive komplekse koder eller løse vanskelige matematiske problemer, har DeepSeek imponeret branchefolk med sin evne til at konkurrere med de bedste modeller.

“Kritisk fordel”

Virksomheden har afsløret hvordan modellen blev trænet med kun en brøkdel af de chips, som dens vestlige konkurrenter bruger.

Det har længe været antaget, at USA’s kritiske fordel inden for produktion af avancerede chips, samt dets evne til at begrænse Kinas adgang til denne teknologi, ville sikre landet føringen i AI-kapløbet.

Men DeepSeek har afsløret, at de kun brugte 5,6 millioner dollars på at udvikle modellen – nærmest småpenge sammenlignet med de milliarder, som amerikanske tech-giganter har investeret i AI.

Aktier i store tech-virksomheder i USA og Japan er faldet, mens industrien forsøger at vurdere truslen fra DeepSeek. Chip-producenten Nvidia, der er verdens førende leverandør af AI-hardware og -software, lukkede med et fald på over tre procent på Wall Street fredag.

Venturekapitalisten Marc Andreessen, der er tæt rådgiver for Trump, beskrev udviklingen som “AI’s Sputnik-øjeblik” – en henvisning til Sovjetunionens opsendelse af Sputnik-satellitten, der satte gang i rumkapløbet under Den Kolde Krig.

“DeepSeek R1 er et af de mest fantastiske og imponerende gennembrud, jeg nogensinde har set”, skrev han på X.

Silicon Valleys konkurrenter

Ligesom sine vestlige konkurrenter – ChatGPT, Llama og Claude – anvender DeepSeek en stor sprogmodel, der trænes med enorme mængder tekst for at kunne efterligne hverdagskommunikation.

Men i modsætning til Silicon Valleys lukkede systemer er DeepSeek open source. Det betyder, at enhver kan få adgang til appens kodning, se, hvordan den fungerer, og selv tilpasse den.

Kinas ledelse har lovet at blive verdens førende inden for AI-teknologi inden 2030 og forventes at investere milliarder i industrien de kommende år. DeepSeeks succes indikerer, at kinesiske virksomheder muligvis er begyndt at overvinde de barrierer, der hidtil har stået i deres vej.