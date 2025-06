Over 40 mennesker, herunder børn og sundhedspersonale, blev dræbt i et angreb på et hospital i Sudan i weekenden, oplyser chefen for Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Lørdagens angreb på Al Mujlad Hospital fandt sted i Vest-Kordofan, nær frontlinjen mellem den sudanesiske hær og de paramilitære Rapid Support Forces, der har været i konflikt med hinanden, siden kampe brød ud i april 2023.

WHO’s generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus opfordrede til, at angreb på sundhedsinfrastruktur stopper, uden at sige, hvem der stod bag.

Organisationens Sudan-kontor oplyste, at seks børn og fem sundhedsarbejdere blev dræbt i angrebet og meldte om omfattende skader på hospitalet.