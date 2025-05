Tyrkiet har budt vedtagelsen af en genopbygningsplan for Gaza på tirsdagens topmøde i Den Arabiske Liga velkommen. Det har det tyrkiske udenrigsministerium oplyst.

“Vi vil fortsat støtte initiativer, der sigter mod at opnå en permanent våbenhvile, påbegynde genopbygningen af Gaza og sikre, at palæstinenserne kan leve i fred på deres jord”, hed det i en ministererklæring onsdag.

Den arabiske plan blev præsenteret som modsvar til den amerikanske præsident Donald Trumps forslag om at “overtage” Gaza og fordrive palæstinenserne for at omdanne området til det, han kaldte “Mellemøstens Riviera”.

På et hastetopmøde i Kairo vedtog Den Arabiske Liga tirsdag Egyptens 53 milliarder dollars dyre genopbygningsplan for Gaza, som skal gennemføres uden at fordrive palæstinenserne fra deres land.

Planen, som en diplomatisk kilde har delt, omfatter to faser: en indledende fase og en genopbygningsfase.

Den første fase, der forventes at vare seks måneder og koste tre milliarder dollars, vil fokusere på “fjernelse af miner og ueksploderet ammunition, rydning af murbrokker og etablering af midlertidige boliger”.

For at imødekomme de akutte boligbehov foreslår planen oprettelse af syv midlertidige bosættelser i Gaza til mere end 1,5 millioner fordrevne personer, hvor hver enhed vil huse gennemsnitligt seks personer.

Planen inkluderer også reparation af 60.000 delvist beskadigede hjem for at facilitere husly til 360.000 mennesker.