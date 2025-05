Apple har accepteret at betale 95 millioner dollars for at forlige en civil retssag, der går på, at den privatlivsorienterede tech-gigant har brugt sin virtuelle assistent Siri til at aflytte folk via deres iPhones og andre populære elektroniske enheder.

Det foreslåede forlig, som blev indgivet tirsdag ved en føderal domstol i Oakland, Californien, skal afslutte en fem år gammel sag, der hævder, at Apple hemmeligt har aktiveret for Siri til at optage samtaler i over et årti, ifølge CBS News torsdag.

Apple erkender ikke at have gjort noget noget, og forliget kræver stadig godkendelse fra den amerikanske distriktsdommer Jeffrey White.

Advokater i sagen har foreslået, at der afholdes en høring i Oakland den 14. februar for at gennemgå betingelserne.

Hvis forliget godkendes, vil det give titusindvis af brugere, der var ejere af iPhones og andre Apple-enheder mellem den 17. september 2014 og slutningen af sidste år, mulighed for at indsende krav.

Hver berettiget forbruger kan modtage op til 20 dollars pr. Siri-aktiveret enhed, der er dækket af forliget, men beløbet kan variere, afhængigt af antallet af indsendte krav.

Retsdokumenter anslår, at kun 3% til 5% af de berettigede forbrugere sandsynligvis vil indsende krav.

Berettigede forbrugere vil kunne søge kompensation for maksimalt fem enheder.