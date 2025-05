Den australske regering har annonceret, at den har indført sanktioner mod ‘white supremacy’ terrornetværket ‘Terrorgram’.

Udenrigsminister Penny Wong udsendte en erklæring om det decentraliserede online-netværk, som fremmer hvidt overherredømme og racemotiveret vold, rapporterede den lokale tv-station SBS News.

Det er første gang, at Canberra indfører anti-terrorfinansiering sanktioner mod en enhed, der udelukkende er online-baseret.

“Det vil nu være en kriminel handling at gøre brug af aktiver, der er tilknyttet Terrorgram eller at stille aktiver til rådighed for netværket”, sagde Wong mandag.

Straffene inkluderer op til 10 års fængsel og store bøder.

Wong tilføjede, at regeringen er forpligtet til at “modkæmpe terroristers og voldelige ekstremisters aktiviteter og forhindre dem i at rekruttere og radikalisere folk online”.

Australien har også genoptaget sanktioner mod fire andre grupper, der fremmer nationalistiske og racistiske ideologier, der er voldelige og ekstremistiske, sagde hun i meddelelsen.

Terrorgram er et online-netværk, der primært opererer via beskedtjenesten Telegram og fremmer neofascistisk, hvidt overherredømme og militant “accelerationistisk” ideologi.

Gruppen søger at “nedbryde den vestlige verden og igangsætte en ‘racekrig’ gennem voldelige terrorhandlinger”, ifølge det britiske indenrigsministerium.

Storbritannien udpegede Terrorgram som en forbudt terrororganisation i april 2024.

Mindst to angreb er blevet forbundet med Terrorgram: et live-streamet knivangreb på fem personer af en 18-årig mand uden for en moské i Tyrkiet i august sidste år og det dødelige skyderi af to mænd på en bar i den slovakiske hovedstad Bratislava i oktober 2022.

Den australske regering har også indført sanktioner mod Naim Qassem, den nye generalsekretær for den libanesiske gruppe Hizbollah, annoncerede Wong.

Qassem blev valgt som ny leder i oktober sidste år efter, at Hizbollahs tidligere leder, Hassan Nasrallah, blev dræbt i et israelsk luftangreb.