Antallet af virksomhedskonkurser i Tyskland var på det højeste niveau i et årti i første halvdel af 2025, ifølge en undersøgelse fra analysebureauet Creditreform.

Det sker, mens virksomheder i Europas største økonomi kæmper med lav efterspørgsel, stigende omkostninger og usikkerhed.

Omkring 11.900 insolvenser blev registreret i årets første seks måneder, en stigning på 9,4 procent i forhold til samme periode sidste år, oplyste bureauet torsdag.

“Tyskland befinder sig stadig i en dyb økonomisk og strukturel krise”, sagde Creditreforms cheføkonom Patrik-Ludwig Hantzsch.

Hantzsch påpegede desuden, at virksomheder i stigende grad får problemer, efterhånden som deres finansielle reserver svinder ind, og lån i nogle tilfælde ikke længere forlænges.

Høj risiko

Han påpegede, at risikoen for insolvenser forbliver høj resten af året, da Tyskland, som har været i recession i to år, ikke ser ud til at opleve nogen markant bedring.

En mere solid økonomisk fremdrift forventes først næste år, hvor regeringens investeringsfond på 500 mia. euro forventes at få effekt.

Ifølge Creditreform var omkring 141.000 medarbejdere beskæftiget i de berørte virksomheder.

“Det vedvarende høje niveau af insolvenser udløser i stigende grad kædereaktioner”, sagde Hantzsch.

Antallet af insolvenser hos forbrugerne er også steget, da mange husstande er under pres som følge af stigende leveomkostninger og tab af arbejdspladser.

Tysklands føderale statistikbureau offentliggjorde tidligere på måneden de endelige tal for første kvartal, som viste en stigning i antallet af virksomhedsinsolvenser på 13,1 procent.