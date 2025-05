Manden, der er mistænkt for at have knivdræbt en person i en moské i det sydlige Frankrig, har meldt sig selv til politiet i Italien, oplyste en fransk anklager mandag.

“Som anklager er det meget tilfredsstillende. Over for de effektive tiltag, vi satte i værk, havde den mistænkte ikke andre muligheder end at overgive sig – og det var det bedste, han kunne gøre”, sagde Abdelkrim Grini, anklager i byen Alès, der leder efterforskningen.

Til BFM TV fortalte Grini: “Jeg kan bekræfte, at den formodede gerningsmand i går aftes omkring klokken 23 til 23.30 henvendte sig på en italiensk politistation nær Firenze”.

“Vi vidste, at han havde forladt Frankrig… Det var kun et spørgsmål om tid, før vi fik fat i ham”, tilføjede han.

Om motivet for angrebet sagde Grini: “Et antimuslimsk motiv er mest sandsynligt, men der er også elementer i efterforskningen, der peger på andre mulige motiver – måske en fascination af døden eller et ønske om at blive betragtet som en seriemorder”.

Franske politikere fordømte søndag angrebet, som blev optaget på video og delt på Snapchat.

Frankrig, der er kendt for sin sekulære tradition, laïcité, har Europas største muslimske befolkning – over seks millioner mennesker, svarende til omkring 10 procent af landets befolkning.