Den 5. marts gennemførte studerende fra Columbia University og Barnard College en sit-in-protest på Barnard Colleges Milstein-bibliotek og kaldte deres aktion for “Dr. Hussam Abu Safiya Liberated Zone”.

Dusinvis af studerende mobiliserede for at kræve en omstødelse af de nylige bortvisninger af tre pro-palæstinensiske Barnard-studerende. Administrationen reagerede ved at tilkalde New Yorks politi for at slå ned på protesten.

En Columbia-administrator hævdede, at der var en bombetrussel mod Milstein-biblioteket, og opfordrede demonstranterne til at forlade stedet. Kort efter ankom NYPD og ryddede området, hvor de arresterede mindst ni demonstranter.

Efter anholdelserne udenfor blev studerende ført tilbage og tilbageholdt på det samme bibliotek, hvilket fik nogle til at sætte spørgsmålstegn ved troværdigheden af de tidligere bombetrussel-påstande.