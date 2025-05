Pakistanske sikkerhedsstyrker har gennemført en razzia mod et militant tilholdssted i den urolige nordvestlige del af landet nær grænsen til Afghanistan, hvor ni militante blev dræbt, oplyser militæret.

I en erklæring mandag meddelte militæret, at en højtstående militant ved navn Shireen var blandt de dræbte i Dera Ismail Khan, en by i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen. Shireen stod ifølge militæret bag drabet på kaptajn Hasnain Akhtar, som blev dræbt under en skudveksling i regionen sidste måned.

Alle de dræbte militante tilhørte "kharijitterne" – et udtryk, regeringen bruger om det pakistanske Taliban – tilføjede militæret.

Det pakistanske Taliban, også kendt som Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), adskiller sig fra Taliban i Afghanistan, men er allierede med dem. Gruppen har fået fornyet styrke, siden Taliban tog magten i Afghanistan i 2021.

“Alle aftaler er ophævet”

Pakistan har oplevet en stigning i angreb fra militante grupper, og TTP har taget ansvar for de fleste.

Pakistan beskylder ofte Kabul for ikke at gøre nok for at bekæmpe militante aktiviteter på tværs af grænsen. Den afghanske Taliban-regering afviser anklagen og insisterer på, at ingen får lov til at bruge Afghanistan som base for angreb mod andre lande.

Mandag opfordrede Mohammad Sadiq, Pakistans særlige repræsentant for Afghanistan, Kabul til at stoppe TTP's angreb i Pakistan og understregede, at Afghanistan bør samarbejde med Pakistan i kampen mod terrorisme.

"Afghanistan er nødt til at arbejde sammen med os om dette. Hvis de ikke gør det, er alle aftaler annulleret”, advarede Sadiq i en tv-transmitteret tale under et seminar i hovedstaden Islamabad.

Pakistan gennemfører ofte militære operationer mod militante. Razziaen i Dera Ismail Khan kom én dag efter, at soldater dræbte otte militante i North Waziristan, da de forsøgte at krydse grænsen til Afghanistan.