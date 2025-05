Verdens ledere og regeringer fortsætter med at sende deres kondolencer til Tyrkiet efter en brandulykke på et skisportssted, der dræbte mindst 76 mennesker og sårede 51 andre.

Tyrkiet erklærede onsdag for en national sørgedag for at mindes ofrene for branden, der tidligt tirsdag brød ud på et hotel i den nordlige provins Bolu, et af landets førende destinationer for vinterturisme.

Sekretariatet for organisationen af “Turkic States” sænkede flagene på halv stang og udtrykte solidaritet med det tyrkiske folk.

“Vi er dybt berørte over denne hjerteskærende hændelse og sender vores dybfølte kondolencer til de familier, der har mistet deres kære. Vi ønsker de sårede en hurtig bedring og beder om styrke og trøst for alle berørte”, hed det i erklæringen.

Den kasakhiske præsident Kassym-Jomart Tokayev sendte kondolencer og ønskede de sårede en hurtig bedring.

Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyy udtrykte også dyb sorg over branden og sendte sine kondolencer til den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan og det tyrkiske folk.

“Jeg ønsker alle sårede en hurtig bedring. Ukraine deler det tyrkiske folks sorg i denne svære tid”, sagde Zelenskyy på X.

Den tyske kansler Olaf Scholz udtrykte sin “dybe sorg” over den massive brand. “Mine tanker går til familierne til dem, der har mistet livet, og jeg ønsker de sårede en hurtig bedring”, skrev han på X.

De Forenede Arabiske Emirater sendte deres kondolencer til regeringen og befolkningen i Tyrkiet og til ofrenes familier og ønskede de sårede en hurtig bedring, ifølge en erklæring fra UAE’s udenrigsministerium.

Det syriske udenrigsministerium udtrykte også kondolencer i en erklæring på X, som lød: “Det tyrkiske folk har altid stået ved vores side i vores sværeste tider, og i dag står syrerne sammen med deres tyrkiske brødre og ønsker en hurtig løsning på denne vanskelige tid”.

Kina sendte “hjertelige” kondolencer til de “uheldige ofre” og udtrykte “oprigtig sympati” for familierne til de afdøde og sårede og ønskede de sårede en hurtig bedring.

Iran sendte også kondolencer og udtrykte sympati for Tyrkiet. Udenrigsministeriets talsmand bad om “guddommelig nåde og tilgivelse” for ofrene.

“Vores tanker går til de efterladte familier og alle, der er berørt af denne tragedie. Vi ønsker de sårede god bedring”, skrev den rwandiske præsident Paul Kagame på X.

Nigerias udenrigsministerium udsendte også en erklæring på Facebook. Ministeriet udtrykte “dybe kondolencer” og sympati for Tyrkiet og ønskede de sårede en hurtig bedring.