Bulgariens parlament godkendte torsdag en regering ledet af Rosen Zhelyazkov, tidligere parlamentsformand, hvilket afslutter forhandlinger om regeringsdannelse, som har varet i flere måneder.

Det centrum-højre GERB-parti vandt et lynvalg, udskrevet i oktober, det syvende valg i Balkanlandet på kun fire år, men har måttet føre svære regeringsforhandlinger med de andre politiske partier i over to måneder.

Zhelyazkov, der blev foreslået som premierministerkandidat af den største parlamentariske gruppe GERB-SDS, modtog onsdag et mandat fra præsident Rumen Radev til at danne en regering.

Bulgarien, det fattigste medlem af EU, har været præget af hyppige regeringsskifter siden anti-korruptionsprotester i 2020 væltede en GERB-koalition.

NATO-landet har brug for politisk stabilitet for at kunne gøre brug af EU-midler til landets skrantende infrastruktur og fremme dets bestræbelser på at indføre euroen.

“Bulgarien har brug for en fast regering, der vil implementere politikker, der støtter den demokratiske retsstat, økonomiens konkurrenceevne, sikkerhed og beskyttelse af borgernes rettigheder”, udtalte Zhelyazkov til parlamentet inden afstemningen.

Bulgariens planer om at tilslutte sig eurozonen er blevet udsat to gange på grund af manglende opfyldelse af inflationsmålene. Zhelyazkov lovede onsdag, at hans regering ville hjælpe landet med at blive en del af eurozonen.