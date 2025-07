En colombiansk statsborger handlede på vegne af den russiske efterretningstjeneste, da han sidste år udførte to brandattentater i Polen og efterfølgende satte ild til en busgarage i Tjekkiet. Det vurderer det polske sikkerhedsagentur ABW tirsdag.

Ifølge ABW satte den 27-årige ild til to byggematerialedepoter i Polen i maj 2024 på ordre fra russiske aktører som en del af en hybrid krigsførelseskampagne.

“Han blev trænet af en person med tilknytning til russiske efterretningstjenester. De lærte ham, hvordan man forbederer brandstiftelsesmidler og molotovcocktails og hvordan man dokumenterer brandattentaterne”, sagde Jacek Dobrzynski, talsmand for koordinatoren af specialtjenesterne, på et pressemøde.

Billeder og videooptagelser af angrebene blev efterfølgende brugt i russisktalende medier til desinformation og propaganda, siger ABW.

Russiske medier rapporterede fejlagtigt, at en af brandene havde fundet sted i et logistikcenter i byen Radom, som angiveligt blev brugt til at opbevare militært udstyr fra Europa til Ukraine, sagde Dobrzynski.

Den russiske ambassade i Warszawa afviste at kommentere sagen over for Reuters og kaldte det “grundløse anklager”.

Dobrzynski forklarede, at den colombianske mand rejste videre til Tjekkiet efter angrebene i Polen, hvor han satte ild til en busgarage. Han var angiveligt i færd med at planlægge endnu et angreb mod et indkøbscenter, da de tjekkiske myndigheder anholdt ham.

Rusland har tidligere nægtet enhver involvering i sådanne angreb.