Indien til Rusland: Stop med at rekruttere vores borgere til Ukraine-krigen
New Delhi har også advaret sine borgere mod at tage imod russiske tilbud.
Krigen, der begyndte i februar 2022, har trukket en række indere ind, hvor flere er blevet lokket til frontlinjen. / AP
11. september 2025

Indien meddelte torsdag, at landet har bedt Rusland om at bringe rekrutteringen af indiske statsborgere til ophør.

Udmeldingen kommer efter nye rapporter om, at flere indere er blevet hvervet til at kæmpe i Ukraine.

Udenrigsministeriets talsmand, Randhir Jaiswal, sagde, at regeringen det seneste år gentagne gange har advaret indiske borgere om “risiciene og faren” ved at deltage.

Ministeriet understregede, at alle indiske statsborgere bør afvise ethvert tilbud om at slutte sig til den russiske hær.

“Vi har også rejst sagen over for de russiske myndigheder både i Delhi og i Moskva og krævet, at denne praksis bringes til ophør, og at vores borgere bliver frigivet”, sagde han torsdag.

Dusinvis af indere savnet

I juli blev det indiske parlament oplyst om, at 127 indiske statsborgere befandt sig i de russiske væbnede styrker hvoraf 98 havde fået afsluttet deres tjeneste “som resultat af vedvarende forhandlinger mellem Indien og Rusland”.

Ifølge ministeriet er 13 stadig i tjeneste – heraf er 12 meldt savnet af de russiske myndigheder.

Allerede i marts meddelte New Delhi, at 12 indiske statsborgere havde mistet livet i konflikten.

På trods af russiske løfter om at stoppe hvervningen af indere, dukker nye sager fortsat op. Krigen, der begyndte i februar 2022, har trukket en række indere ind, hvor flere er blevet lokket til frontlinjen – med dødelige konsekvenser.

