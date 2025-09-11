Indien meddelte torsdag, at landet har bedt Rusland om at bringe rekrutteringen af indiske statsborgere til ophør.

Udmeldingen kommer efter nye rapporter om, at flere indere er blevet hvervet til at kæmpe i Ukraine.

Udenrigsministeriets talsmand, Randhir Jaiswal, sagde, at regeringen det seneste år gentagne gange har advaret indiske borgere om “risiciene og faren” ved at deltage.

Ministeriet understregede, at alle indiske statsborgere bør afvise ethvert tilbud om at slutte sig til den russiske hær.

“Vi har også rejst sagen over for de russiske myndigheder både i Delhi og i Moskva og krævet, at denne praksis bringes til ophør, og at vores borgere bliver frigivet”, sagde han torsdag.