Kreml meddelte onsdag, at fremtidige samtaler mellem Rusland og USA vil omfatte diskussioner om Irans atomprogram – et emne, der ifølge Kreml allerede blev “berørt” under den første runde af forhandlinger mellem de to lande i sidste måned.

Bloomberg rapporterede tirsdag, at Rusland har indvilget i at hjælpe den amerikanske præsident Donald Trumps administration med at kommunikere med Iran om forskellige spørgsmål, herunder Teherans atomprogram og dets regionale engagementer.

Kreml har ikke bekræftet dette, men har gjort det klart, at Iran nu er blandt de emner, som Washington og Moskva vil drøfte mere detaljeret.

“Indtil videre er der kun en forståelse af, at den russiske holdning er, at problemet med Irans atomaftale udelukkende bør løses ad fredelige politiske og diplomatiske veje”, sagde Kremls talsmand Dmitrij Peskov.

“Vi mener, at der er potentiale for dette, fordi Iran er vores allierede, vores partner og et land, som vi fører omfattende, gensidigt fordelagtige og gensidigt respektfulde relationer med, og Rusland er klar til at gøre alt, hvad der er muligt for dette. USA er klar over dette”.

Iran-tema i amerikansk-russiske forhandlinger

Trump genindførte sidste måned sin “maksimale pres”-kampagne mod Iran, som har til formål at bringe landets olieeksport ned på nul for at forhindre Teheran i at erhverve atomvåben. Iran afviser, at det har sådanne intentioner.

Rusland har siden krigen i Ukraine styrket sine bånd til Iran og underskrev en strategisk samarbejdsaftale med landet i januar.

Kreml oplyste, at spørgsmålet om Iran blev berørt under de russisk-amerikanske forhandlinger i Saudi-Arabien sidste måned.

“Det blev berørt i Riyadh”, sagde Peskov og tilføjede, “men ikke i detaljer”.