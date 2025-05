Mere end 180 flygtninge er savnet og frygtes døde, efter at to både kæntrede i hårdt vejr ud for Yemen, oplyser Den Internationale Organisation for Migration (IOM).

Ifølge IOM transporterede bådene asylansøgere fra et land på Afrikas Horn og kæntrede nær Dhubab-distriktet i Taiz-guvernementet.

Ruten bruges ofte af etiopiere, der håber at finde arbejde i Golf-landene eller flygter fra konflikt.

“På trods af vejradvarsler sank bådene i uroligt hav. Kun to yemenitiske besætningsmedlemmer blev reddet, mens alle passagerer og resten af besætningen frygtes døde. Der er endnu ikke fundet nogen lig”, sagde IOM’s talsmand Tamim Elyan fredag.

Ifølge IOM er dette en af verdens farligste migrationsruter. Organisationen dokumenterede mere end 60.000 uregelmæssige migrantankomster i Yemen i 2024.

Tragediens korridor

Tidligere på fredagen oplyste IOM i et opslag på X, at mindst 186 personer var savnet efter, at fire både med migranter var kæntret ud for Yemens og Djiboutis kyst natten over. Dette refererer til samme hændelse.

IOM, som fører statistik over migranter, der dør eller forsvinder på migrationsruter, oplyste i sit opslag, at 558 mennesker mistede livet på ruten mellem det østlige Afrikas Horn og Yemen sidste år.

I januar omkom 20 etiopiere, da deres båd kæntrede ud for Yemen.

Hvert år forlader hundredtusinder af mennesker Afrikas Horn, som er præget af kronisk ustabilitet, for at søge bedre økonomiske muligheder i Golf-landene via den såkaldte Østlige Rute, der af IOM beskrives som en af verdens travleste og farligste migrationskorridorer.