Iran påstår at have afsløret et droneproduktionsanlæg drevet af israelske agenter i Shahr-e Rey i Iran, ifølge nyhedsbureauet Tasnim.

Sikkerhedsstyrker fandt over 200 kilo sprængstoffer i en treetagers bygning, der blev brugt af “israelske agenter til at samle og opbevare droner”.

En israelsk sikkerhedskilde fortalte Reuters i sidste uge, at Israels efterretningstjeneste Mossad udførte hemmelige missioner dybt inde i Iran forud for de israelske angreb fredag.

Disse operationer omfattede placering af præcisionsstyrede våben nær iranske missilaffyringssteder, brug af avanceret teknologi til at forstyrre Irans luftforsvar og oprettelse af en dronebase nær Teheran.