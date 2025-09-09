Kina, Rusland og Mongoliet har i denne uge gennemført deres første fælles grænseforsvarsøvelser – et skridt, der vidner om den voksende sikkerhedskoordinering mellem de tre nabolande.
Det oplyser det kinesiske militær.
“Border Defence Cooperation 2025”, som øvelsen bliver kaldt, fandt sted mandag og tirsdag i et ikke nærmere oplyst grænseområde, som de tre lande deler, skrev Folkets Befrielseshær i et opslag på sin officielle Weibo-profil.
Øvelsen havde til formål at “styrke det strategiske samarbejde mellem de tre parter, forbedre evnen til at imødegå trusler mod grænsesikkerheden og yderligere konsolidere den strategiske gensidige tillid”, hed det i militærets udmelding.
Manøvren fandt sted kort efter et trilateralt møde mellem de tre landes ledere i Beijing den 2. september – dagen efter, at Kinas præsident Xi Jinping havde været vært for mere end 20 ledere fra ikke-vestlige lande under Shanghai Cooperation Organisation (SCO)-topmødet, hvor han pressede på for en ny global sikkerheds- og økonomisk orden.
Mongoliet har hidtil afstået fra at tilslutte sig SCO og har siden 2004 valgt at forblive observatør, mens andre lande som Indien, Pakistan og Iran er blevet fuldgyldige medlemmer.
Beijing har løbende opfordret sin mindre nabo til at indtræde som medlem af den ti-lande store organisation.