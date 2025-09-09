Kina, Rusland og Mongoliet har i denne uge gennemført deres første fælles grænseforsvarsøvelser – et skridt, der vidner om den voksende sikkerhedskoordinering mellem de tre nabolande.

Det oplyser det kinesiske militær.

“Border Defence Cooperation 2025”, som øvelsen bliver kaldt, fandt sted mandag og tirsdag i et ikke nærmere oplyst grænseområde, som de tre lande deler, skrev Folkets Befrielseshær i et opslag på sin officielle Weibo-profil.

Øvelsen havde til formål at “styrke det strategiske samarbejde mellem de tre parter, forbedre evnen til at imødegå trusler mod grænsesikkerheden og yderligere konsolidere den strategiske gensidige tillid”, hed det i militærets udmelding.