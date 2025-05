For et barn, der er født uden syn, er verden en oplevelse uden billeder – en verden defineret af lyde, berøring, dufte og smage. De har ingen visuel hukommelse, intet begreb om, hvordan verden ser ud. Men en bemærkelsesværdig medicinsk behandling gør det nu muligt for børn, der lider af en sjælden genetisk tilstand, at genvinde deres syn, og det har givet håb til familier, der ellers var overbeviste om, at deres børns blindhed var uhelbredelig.