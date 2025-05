Naila Kiani har nået toppen af Kanchenjunga – verdens tredjehøjeste bjerg – i Himalaya og er dermed blevet den første pakistanske kvinde til at bestige 12 bjerge over 8000 meters højde, oplyser landets officielle bjergbestigningsforening.

Kanchenjunga ligger på grænsen mellem Nepal og den indiske delstat Sikkim.

“Det her er meget mere end blot en bjergbestigning – det er en monumental milepæl i pakistansk bjergbestigningshistorie og et øjeblik af enorm national stolthed. Med kun to toppe tilbage står Naila på tærsklen til at blive en del af den globale elite bestående af blot 17 kvinder, der har erobret alle 14 såkaldte eight-thousanders”, udtaler Pakistans Alpine Club i en erklæring.

Det er et “historisk øjeblik” for Pakistan, tilføjede foreningen.

“Det her er ikke kun en personlig bedrift”, siger Karrar Haidri, foreningens generalsekretær, som tilføjer, at Kianis sejr er et sejrssymbol for kvinder i sport, et håbets øjeblik for Pakistan og et “stolt øjeblik for enhver bjergbestigningsentusiast”.

I august 2022 blev Kiani den anden pakistanske kvinde og første pakistanske mor til at bestige K2 – verdens næsthøjeste bjerg, som ligger i Pakistan.

Kiani arbejder i bankverdenen og bor i øjeblikket i De Forenede Arabiske Emirater.