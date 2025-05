Efter næsten tre måneders tvungen sult og blokade af nødhjælp, forårsaget af Israel, brød en desperat menneskemængde ind i et FN-lager i Gaza, ifølge verdensfødevareprogrammet (WFP).

Der blev hørt flere skud, og mindst to personer blev dræbt, oplyser FN.

“Horder af sultne mennesker brød ind i WFP’s Al-Ghafari-lager i Deir al-Balah i det centrale Gaza i jagten på madforsyninger, der var gjort klar til uddeling”, skriver WFP’s Mellemøst-kontor i en udtalelse på X. “Foreløbige meldinger lyder på to døde og flere sårede i den tragiske hændelse”.

FN opfordrer til en øjeblikkelig øgning i fødevarehjælpen “for at berolige befolkningen med, at de ikke bliver ladt i stikken”.

FN’s Mellemøst-udsending Sigrid Kaag sagde til Sikkerhedsrådet, at mængden af nødhjælp, som Israel indtil nu har tilladt FN at levere, “kan sammenlignes med en redningsbåd efter et skibbrud”, mens hele Gazas befolkning står over for risikoen for hungersnød.