En meningsmåling viser, at 85 procent af grønlænderne ikke ønsker, at deres arktiske ø – et selvstyrende dansk territorium – bliver en del af USA, mens næsten halvdelen ser den amerikanske præsident Donald Trumps interesse som en trussel.

Trump sagde tidligere på måneden, at Grønland er afgørende for USA’s sikkerhed, og at Danmark bør opgive kontrollen over den strategisk vigtige ø.

Undersøgelsen, foretaget af analyseinstituttet Verian på vegne af den danske avis Berlingske og den grønlandske avis Sermitsiaq, viser, at kun 6 procent af grønlænderne er for, at deres ø bliver en del af USA, mens 9 procent er i tvivl.

Målingen viser desuden, at 45 procent ser Trumps interesse for Grønland som en trussel, mens 43 procent ser det som en mulighed, og 13 procent er usikre.

Grønland nyder godt af mange af de samme velfærdsydelser som Danmark, heriblandt ret til sundhedsydelser og og gratis uddannelse.

Kun 8 procent af de adspurgte ville være villige til at skifte deres danske statsborgerskab til amerikansk, 55 procent foretrækker at forblive danske statsborgere, mens 37 procent er i tvivl.

Ikke til salg

Den danske statsminister Mette Frederiksen sagde tirsdag, at hun fuldt ud bakker op om princippet om at respektere internationale grænser, efter møder med Frankrigs præsident Emmanuel Macron, Tysklands kansler Olaf Scholz og NATO’s generalsekretær Mark Rutte.

“Jeg er glad, hvis undersøgelsen er et udtryk for, at mange grønlændere ønsker et fortsat tæt samarbejde med Danmark. Formentlig i en anden form, end hvad vi kender i dag, for alting ændrer sig over tid”, sagde hun til Berlingske som reaktion på målingen.

Danmark meddelte mandag, at landet vil bruge 14,6 milliarder kroner på at styrke sin militære tilstedeværelse i Arktis.

Grønland – med et landområde større end Mexico og en befolkning på 57.000 – blev i 2009 tildelt selvstyre, herunder retten til at erklære uafhængighed fra Danmark gennem en folkeafstemning.

Grønlands premierminister Mute Egede, der har intensiveret bestræbelserne på uafhængighed, har gentagne gange slået fast, at øen ikke er til salg, og at det er op til grønlænderne selv at bestemme deres fremtid.

Den amerikanske hær har en permanent tilstedeværelse på Pituffik Space Base i det nordvestlige Grønland, en strategisk placering for USA’s ballistiske missilvarslingssystem, da den korteste rute fra Europa til Nordamerika går via øen.