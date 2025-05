Sverige har udsendt tropper til Letland for at styrke NATO’s tilstedeværelse i regionen. Det er ifølge den nordiske nations forsvarsminister.

Det markerer landets første udsendelse til et andet medlemsland i alliancen, siden det blev medlem i marts sidste år.

Ifølge et opslag fra forsvarminister Pål Jonson på det sociale medie X, har svenske tropper været til stede i Letland siden lørdag, som en del af NATO’s Forward Land Forces (FLF).

“Dette markerer en historisk milepæl. Som en del af NATO’s kollektive forsvar styrker vi sikkerheden i Østersø-regionen og står sammen for en tryggere fremtid”, bemærkede Jonson.

Letland ligger langs Østersøen og er placeret imellem Litauen og Estland, med Rusland mod øst.

“At styrke sikkerheden og afskrækkelsen sammen som allierede er nøglen til stabilitet i Østersø-regionen”, bemærkede Jonson og tilføjede, at han er glad for at se de svenske væbnede styrker i Letland og ser frem til yderligere forsvarssamarbejde.