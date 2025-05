Et fælles egyptisk-amerikansk arkæologisk hold fra University of Pennsylvania har opdaget en kongegrav fra Anden Mellemtid i Jebel Anubis-nekropolis i Abydos i det sydlige Egypten, oplyste det egyptiske turisme- og antikvitetsministerium søndag.

Et andet arkæologisk hold fra Egyptens øverste antikvitetsråd har desuden fundet et keramikværksted fra romersk tid i landsbyen Banaweet i Sohag-guvernementet, ifølge en erklæring fra ministeriet.

“Opdagelsen af kongegraven i Abydos giver ny videnskabelig indsigt i udviklingen af kongelige gravsteder i Jebel Anubis-nekropolis”, hedder det i erklæringen, som tilføjer: “Disse grave dateres til mellem 1700 og 1600 f.Kr”.

Om fundet af keramikværkstedet i Banaweet bemærkede ministeriet, at det var et af de største produktionscentre, som forsynede regionen med keramik og glas i oldtiden.

Ministeriet understregede endvidere, at disse fund ikke blot bidrager til at fremme Egyptens turisme og vise den gamle civilisation frem for verden, men at de også giver værdifuld indsigt for forskere.