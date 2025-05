Rådet for Amerikansk-Islamiske Relationer (CAIR) har advaret lovlige migranter i USA mod at rejse til udlandet denne måned af frygt for et potentielt nyt muslimsk rejseforbud fra præsident Donald Trump.

“På grund af risikoen for, at Trump-administrationen vil annoncere et nyt muslimsk rejseforbud denne måned, anbefaler vi, at enhver lovlig fastboende, samt udenlandske studerende, arbejdere, medicinske patienter, flygtninge og turister, som er statsborgere i potentielt berørte lande, undlader at forlade USA de næste 30 dage, medmindre det er absolut nødvendigt”, sagde CAIR’s direktør for regeringsanliggender, Robert S. McCaw, torsdag.

McCaw understregede, at CAIR ikke “med sikkerhed” ved, om administrationen vil indføre et nyt forbud, eller hvilke lande der vil blive ramt.

“Vi opfordrer migranter i USA, som er statsborgere i Afghanistan, Irak, Iran, Libyen, Palæstina/Gaza, Pakistan, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen til at undgå internationale rejser, indtil administrationens deadline for et nyt forbud er overskredet”, tilføjede han.

CAIR opfordrer Trump-administrationen til at genoverveje enhver plan om at indføre nye totale rejseforbud mod muslimske lande under dække af at beskytte den nationale sikkerhed, sagde han.

Afghanistan, Pakistan og andre lande

Udmeldingen kom efter medieberetninger om, at præsident Donald Trump allerede i næste uge kan forbyde indrejse for personer fra Afghanistan og Pakistan.

Tre kilder oplyser, at andre lande også kan være på listen.

Tiltaget vækker minder om den republikanske præsidents første embedsperiode, hvor han indførte et forbud mod rejsende fra syv muslimske lande – en politik, der gennemgik flere ændringer, før den blev stadfæstet af højesteretten i 2018.