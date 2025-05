En mand er omkommet, og flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra naturbande, der har hærget omkring 3.000 hektar nær turistbyen El Bolson i Argentinas Patagoniske bjerge, oplyste myndighederne søndag.

“Denne katastrofe har kostet et menneskeliv, ødelagt tusindvis af hektar og forårsaget enorm skade på vores lokalsamfund”, sagde Alberto Weretilneck, guvernør i Argentinas Rio Negro-provins, hvor branden raser.

Borgmesteren i El Bolson, Bruno Pogliano, fortalte til tv-stationen TN, at en mand døde af hjertestop efter at have indåndet røg fra branden i sit hjem.

Ifølge Rio Negros provinsregering er mere end 800 personer blevet evakueret.

Branden opstod torsdag i vandrerområdet Cajón del Azul i Amprale, omkring 20 kilometer nord for El Bolson, og spredte sig hurtigt på grund af vind og høje sommertemperaturer.

Fredag blev der erklæret undtagelsestilstand i Rio Negro, hvilket indebærer forbud mod åben ild samt skærpede forebyggelses- og overvågningsforanstaltninger frem til den 30. april.