Mongoliets præsident Ukhnaa Khurelsukh ankommer til Tyrkiet onsdag på et historisk fem dage langt officielt besøg, hvilket markerer det første besøg af en mongolsk præsident i 21 år.

Efter invitation fra præsident Recep Tayyip Erdogan har besøget til formål at styrke de historiske og kulturelle bånd mellem de to nationer og udforske nye bilaterale samarbejdsmuligheder på regionalt og globalt plan.

Lederne mødes torsdag i det præsidentielle palads i Ankara, Tyrkiets hovedstad, oplyste Tyrkiets kommunikationschef Fahrettin Altun i en erklæring onsdag.

Dette er Mongoliets første præsidentbesøg til Tyrkiet i 21 år og har til hensigt at styrke de historiske og kulturelle bånd mellem det tyrkiske og mongolske folk til gensidig fordel.

Historiske bånd

De diplomatiske forbindelser mellem Tyrkiet og Mongoliet blev etableret den 24. juni 1969 og er blevet styrket gennem årene, især efter åbningen af ambassader i Ulaanbaatar og Ankara i henholdsvis 1996 og 1997.

Med over 100 bilaterale aftaler har de to nationer skabt et solidt juridisk fundament for samarbejde på forskellige områder.

Tyrkiet lægger stor vægt på sine historiske bånd til Mongoliet, som er hjemsted for Orkhon-indskrifterne, de ældst kendte tyrkiske monumenter.