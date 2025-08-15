15. august 2025
Den 11. august marcherede en lang række danske borgere i et ‘sørgeoptog’ for de titusindevis af børn og voksne, der er blevet dræbt i Israels folkemord i Gaza.
Deltagerne blev af arrangørerne bedt om at bære “sort tøj” og et “sort/hvidt kuffieh” (et traditionelt arabisk tørklæde) til marchen, som startede på Rådhuspladsen og endte på Christiansborg.
“Det bliver en rørende dag, hvor vi sender alle tanker til de dræbte børn og voksne i Gaza og på Vestbredden samt deres efterladte”, lød det fra arrangørerne op til begivenheden.