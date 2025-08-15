KRIG MOD GAZA
Danske aktivister holder ‘sørgeoptog for Palæstina’ i København
"Det bliver en rørende dag, hvor vi sender alle tanker til de dræbte børn og voksne i Gaza og på Vestbredden samt deres efterladte."
15. august 2025

Den 11. august marcherede en lang række danske borgere i et ‘sørgeoptog’ for de titusindevis af børn og voksne, der er blevet dræbt i Israels folkemord i Gaza. 

Deltagerne blev af arrangørerne bedt om at bære “sort tøj” og et “sort/hvidt kuffieh” (et traditionelt arabisk tørklæde) til marchen, som startede på Rådhuspladsen og endte på Christiansborg.

“​​Det bliver en rørende dag, hvor vi sender alle tanker til de dræbte børn og voksne i Gaza og på Vestbredden samt deres efterladte”, lød det fra arrangørerne op til begivenheden.

