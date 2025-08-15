Den 11. august marcherede en lang række danske borgere i et ‘sørgeoptog’ for de titusindevis af børn og voksne, der er blevet dræbt i Israels folkemord i Gaza.

Deltagerne blev af arrangørerne bedt om at bære “sort tøj” og et “sort/hvidt kuffieh” (et traditionelt arabisk tørklæde) til marchen, som startede på Rådhuspladsen og endte på Christiansborg.