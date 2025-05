Mercedes’ W196-model fra 1954, kørt af Formel 1-legenderne Juan Manuel Fangio og Stirling Moss, er blevet solgt for et rekordhøjt beløb på 53 millioner dollars (51,16 millioner euro) ved en auktion i Stuttgart.

Femdobbelte verdensmester Fangio kørte bilen til sejr i Argentinas Grand Prix i 1955, mens Moss sad bag rattet i samme sæsons italienske Grand Prix, hvor han satte den hurtigste omgangstid.

Salget gør W196 til den dyreste Formel 1-bil, der nogensinde er blevet solgt, og fordobler den tidligere rekord.

Bilens forgænger, Mercedes W196R, holdt den tidligere rekord med en salgspris på 23,35 millioner euro i 2013.

Auktionen, som blev afholdt på Mercedes-Benz Museum i Stuttgart, havde en mindstepris på 20 millioner euro og et mål på 50 millioner euro.

Den vindende byder afgav sit bud via telefon og valgte at forblive anonym.

Salgsprisen er dog langt fra den højeste pris, der nogensinde er betalt for en bil, selvom priserne på klassiske modeller er steget markant i de senere år.

I 2022 blev en sjælden Mercedes-Benz SLR coupé fra 1955 fra producentens samling solgt for 135 millioner euro ved en auktion, mere end en fordobling af den tidligere rekord sat af en Ferrari 250 GTO i 2018.

Auktionshuset Sotheby’s oplyste, at W196 Streamliner er en af kun fire kendte komplette eksemplarer af modellen og den første, der er solgt til en privat køber.

Mercedes-Benz donerede bilen til Indianapolis Motor Speedway (IMS) Museum i 1965. Den er en af 11 biler, som IMS har valgt at sælge for at indsnævre sin samling.

Auktionshuset beskrev W196 som “en af de mest sjældne og smukkeste racerbiler nogensinde” og “en af Mercedes-Benz’ største bedrifter”.