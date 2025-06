Indiens P. N. Gadgil Jewellers lancerede tirsdag et nyt underbrand, Litestyle, med fokus på lettere og mere prisvenlige guldsmykker, som reaktion på de rekordhøje guldpriser, der har fået forbrugere til at søge billigere alternativer.

Guldpriserne er steget kraftigt de seneste måneder, men forbrugernes budgetter er ikke fulgt med i samme tempo. Derfor leder mange efter billigere løsninger, siger selskabets formand, Saurabh Gadgil, til Reuters.

Segmentet for lette guldsmykker vokser hurtigt – med omkring 30 procent årligt – og selskabet planlægger at åbne 12 Litestyle-butikker i år for at udnytte denne vækst, oplyser Gadgil.

De lokale guldpriser nåede mandag et rekordniveau på 101.078 rupier (ca. 7.600 kr.) pr. 10 gram og er i 2025 steget med 29 procent, ovenpå en stigning på 21 procent i 2024.

Da Israel angreb Iran fredag, nåede en global højde på 3.430 dollar pr. ounce.

Forbrugerne vænner sig gradvist til de højere priser, vurderer Gadgil, som forventer en omsætningsvækst på 30 til 35 procent i regnskabsåret, der slutter i marts 2026.

Efterspørgslen på investering i guld og sølv stiger desuden, da begge metaller i øjeblikket giver bedre afkast end andre aktivklasser, tilføjede han.