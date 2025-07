Malaysia har indført midlertidig antidumpingtold på visse jern- og stålprodukter fra Kina, Sydkorea og Vietnam.

”Den midlertidige foranstaltning er nødvendig for at forhindre yderligere skade på den nationale industri”, lyder det i en udtalelse fra Ministeriet for Investering, Handel og Industri, citeret af Free Malaysia Today.

Tolden vil være gældende i op til 120 dage fra mandag den 7. juli.

En endelig afgørelse ventes senest den 3. november.

Ifølge ministeriets udtalelse følger beslutningen en undersøgelse, der blev iværksat i februar.