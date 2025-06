Præsident Erdogan fordømte under NATO-topmødet i Haag den 25. juni Israels blokade og angreb på Gaza og kaldte krisen en “humanitær katastrofe”. Han understregede også, at Israel ikke kan sikre sin egen sikkerhed ved at destabilisere regionen og opfordrede det internationale samfund til at holde landet ansvarligt for dets brud på folkeretten.