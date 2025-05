Titusindvis af hidtil hemmelige FBI-dokumenter om mordet på tidligere præsident John F. Kennedy i 1963 vil blive offentliggjort i denne uge, har præsident Donald Trump annonceret.

Frigivelsen, der finder sted tirsdag eftermiddag, vil omfatte omkring 80.000 sider, og Trump sagde mandag, at han har instrueret sine embedsmænd om ikke at censurere de “meget interessante” seks årtier gamle dokumenter.

“Der er meget at læse. Jeg tror ikke, vi kommer til at censurere noget (…) men vi kommer til at frigive JFK-dokumenterne”, sagde han.

“Folk har ventet på det i årtier. Og jeg sagde under min kampagne, at jeg ville frigive dem, og jeg holder mit ord. Så i morgen får I JFK-dokumenterne”.

Trump beordrede den 23. januar deklassificeringen af alle regeringsdokumenter relateret til mordene på Kennedy, hans bror senator Robert F. Kennedy, og borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King Jr.

I sin ordre fastslog Trump, at offentliggørelsen af regeringsdokumenterne om mordene – som alle fandt sted for mere end 60 år siden – er “i offentlighedens interesse”.

Forsinket frigivelse

En lov fra 1992 krævede, at alle dokumenter vedrørende JFK-attentatet skulle frigives inden 2017, men gav præsidenter mulighed for at udskyde offentliggørelsen, hvis de vurderede, at frigivelsen kunne skade militærets forsvar, efterretningstjenester, retshåndhævelse eller udenrigsrelationer i en grad, der opvejede offentlighedens interesse.

Trump udskød frigivelsen i sin første præsidentperiode, og den tidligere præsident Joe Biden fortsatte med at udsætte den under hele sin embedsperiode.

FBI opdagede for nylig 2.400 hidtil ukendte dokumenter relateret til attentatet under en gennemgang, der blev udløst af Trumps præsidentielle ordre i januar, om at offentliggøre alle JFK-attentatfiler.

Disse dokumenter, som hverken blev sendt til JFK Assassination Records Review Board eller Nationalarkivet, kan indeholde afgørende detaljer om efterforskningen, som har været holdt hemmelige i årtier.