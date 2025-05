Tyrkiske anklagere har indledt en efterforskning af et israelsk luftangreb, der dræbte tre tyrkiske statsborgere, som forsøgte at krydse fra Libanon til Israel, har embedsmænd oplyst.

Anklagere i hovedstaden Ankara meddelte onsdag, at de på eget initiativ har åbnet en efterforskning af hændelsen.

Ligene er blevet sendt til Tyrkiet, og obduktionsprocedurerne er i gang, lød det i en erklæring.

Når obduktionerne er afsluttet, vil de relevante dokumenter blive sendt til anklagemyndigheden, tilføjede den.

De tre mænd forsvandt sidste måned.

Inden for få dage udsendte det tyrkiske udenrigsministerium en erklæring, hvor det kraftigt fordømte “dette ulovlige angreb, der resulterede i vores borgeres død”.

Det hedder videre, at det er blevet bekræftet, “at de tre tyrkiske statsborgere, som man mistede kontakt med, mens de forsøgte at krydse ulovligt fra Libanon til Israel, mistede livet som følge af et israelsk luftangreb i området”.