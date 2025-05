Frankrigs præsident Emmanuel Macron sagde onsdag, at han sammen med europæiske allierede vil drøfte muligheden for at anvende Frankrigs atomafskrækkelse til at beskytte kontinentet mod russiske trusler, midt i bekymringer over en potentiel amerikansk tilbagetrækning.

Frankrig er den eneste atommagt i EU.

I en tv-tale forud for et særligt EU-topmøde torsdag beskrev Macron Rusland som en “trussel mod Frankrig og Europa” og erklærede, at han havde besluttet at “åbne den strategiske debat om beskyttelsen af vores allierede på det europæiske kontinent gennem vores (nukleare, red.) afskrækkelse”.

Han præciserede, at beslutningen om at anvende Frankrigs atomvåben udelukkende ville forblive i hænderne på den franske præsident.

Macrons initiativ kommer som svar på et forslag fra Tysklands Friedrich Merz, der for nylig opfordrede til en debat om “nuklear deling” med Frankrig.

EU's ledere vil tage spørgsmålet om atomafskrækkelse op under torsdagens topmøde i Bruxelles, hvor de også vil diskutere støtte til Ukraine og europæisk forsvar. Europæiske NATO-allierede har i årtier været afhængige af USA’s nukleare afskrækkelse.

“Europas fremtid behøver ikke at blive afgjort i Washington eller Moskva,” sagde Macron.

Russisk trussel

Macron advarede om, at Rusland nu bruger 40 procent af sit statsbudget på militærudgifter og planlægger at udvide sin hær med 300.000 ekstra soldater, 3.000 kampvogne og 300 kampfly inden 2030.

“Hvem tror på, at dagens Rusland vil stoppe ved Ukraine?” spurgte Macron.

Han understregede behovet for at sikre, at Rusland ikke invaderer Ukraine igen efter en potentiel fredsaftale. Dette indebærer “langsigtet støtte til den ukrainske hær” og mulig udsendelse af europæiske styrker, sagde han.

Disse styrker “vil ikke kæmpe på frontlinjen, men de vil derimod være til stede, når freden er indgået, for at garantere, at den bliver overholdt”, uddybbede Macron. Han tilføjede, at en samling for europæiske hærschefer, der ønsker at deltage, vil finde sted i Paris i næste uge.

USA’s præsident Donald Trump har presset Europa til at bære en større del af byrden for kontinentets sikkerhed, og embedsmænd fra hans administration har antydet, at USA’s nuværende engagement ikke nødvendigvis vil vare ved.

Macron sagde også, at han håber at overbevise Trump om ikke at indføre told på europæiske varer.

Trump har truet med at pålægge 25 procent told på europæiske varer, idet han hævder, at EU bevidst har undermineret handelen med USA – en anklage, som EU-ledere har afvist.