Tyrkiske soldater, der tjener i NATOs Kosovo-styrke (KFOR), har givet sikkerhedspersonel i Balkan-landet snigskyttetræning for at styrke deres operationelle kapaciteter.

I en erklæring lørdag udmeldte Kosovos sikkerhedsstyrker (KSF), at træningen blev gennemført som en del af samarbejdet med de tyrkiske væbnede styrker for at forbedre deres parathed i krisestyringsoperationer, civilforsvar og nødberedskab.

KSF blev etableret i 2009 og begyndte overgangen til væbnede styrker i 2018 – en proces, der forventes at tage 10 år.

Siden 1999 har tyrkiske tropper støttet KFOR-missioner og bidraget til udviklingen af KSF, og mange tyrkisk-producerede våben findes i KSF’s arsenal.

I december 2024 underskrev Kosovos regering en aftale med den tyrkiske forsvarsvirksomhed MKE om at etablere en ammunitionsfabrik, som forventes at starte driften snart.