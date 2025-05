Mandag blev to palæstinensiske journalister dræbt i israelske luftangreb i Gazastriben, hvilket har vakt øget bekymring for pressens sikkerhed i området.

I den sydlige by Khan Younis blev Mohammad Mansour, korrespondent for Palestine Today, dræbt sammen med sin kone og deres barn, da et israelsk luftangreb ramte deres hjem. Deres lig blev transporteret til Nasser Hospital, hvor familien senere i stor sorg tog afsked med dem.

I det nordlige Gaza blev Hossam Shabat, journalist for Al Jazeera Mubasher, dræbt i et andet luftangreb. Ifølge vidner blev Shabats køretøj ramt i det østlige Beit Lahia.

Ifølge lokale myndigheder er mindst 208 journalister blevet dræbt i Gaza siden oktober 2023.

Committee to Protect Journalists (CPJ) har fordømt drabene og kræver en uafhængig international undersøgelse af, hvorvidt journalisterne blev målrettet angrebet.

Den israelske hær har ikke kommenteret de specifikke hændelser. Angrebene understreger de ekstreme farer, journalister står over for i konfliktzoner, og behovet for øget beskyttelse af mediearbejdere.