I et interview med MSNBC sagde Barranco, at hvis han havde behandlet en tilbageholdt på samme måde under sin tjeneste som mariner, ville det være blevet betragtet som “en krigsforbrydelse”.

Han udtalte desuden, at hans far har boet i USA i flere årtier og nu udsættes for umenneskelige forhold i det detentionscenter, hvor han bliver tilbageholdt. MSNBC rapporterer, at Barrancos far bliver “holdt i et bur sammen med 70 andre personer, med ét toilet og intet privatliv”, og at han derudover kun får vand én gang om dagen og meget lidt mad.