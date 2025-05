Den amerikanske præsident Donald Trump har påstået, at Microsoft er i samtale om at opkøbe TikTok, hvis fremtid i landet hænger i en tynd tråd.

TikTok står over for en amerikansk lov, der pålægger virksomhedens kinesiske ejer ByteDance at frasælge sine aktiver, ellers risikerer platformen at blive forbudt i USA.

Trump blev sent mandag spurgt til om Microsoft er i forhandlinger om at købe TikTok, hvortil præsidenten svarede journalisten: “Jeg vil sige ja”.

“Der er stor interesse for TikTok, virkelig stor interesse for TikTok”, tilføjede han ombord på Air Force One. Han bemærkede også, at en “budkrig” ville være en positiv udvikling.

En lov, der forbyder den populære video-delingsplatform, trådte i kraft den 19. januar på grund af bekymringer om, at den kinesiske regering kunne udnytte den til at spionere på amerikanere eller påvirke den offentlige mening i USA.

Men Trump har udskudt lovens implementering i to og en halv måned for at finde en løsning med Beijing.

’Lav en aftale’

Microsoft er blandt de sandsynlige købere, der har en grund til at investere i TikTok, siger Angelo Zino fra CFRA Research.

Han mener, at Microsoft “har ønsket at komme mere ind i markedet for digitale annoncer”.

TikTok lukkede midlertidigt ned i USA, da deadline for lovens implementering nærmede sig. Straks efter Trump tiltrådte som præsident lovede han dog at udstede et præsidentielt dekret, for at udsætte forbuddet og give tid til at “indgå en aftale”.

TikTok genoptog senere driften i landet og henviste til Trump for at have gjort tilbagerulningen mulig – selvom den afgående Biden-administration tidligere havde sagt, at de ikke ville håndhæve noget forbud.

I sin første embedsperiode i Det Hvide Hus havde Trump forsøgt at forbyde TikTok i USA af hensyn til den nationale sikkerhed.