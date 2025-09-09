‘Stigning i had mod muslimer’

Chems-Eddine Hafiz, leder af Paris’ stormoské, kaldte de “islamofobiske handlinger” for ”et nyt og sørgeligt kapitel i det voksende had mod muslimer” og opfordrede til ”årvågenhed og national solidaritet over for denne farlige udvikling”.

Frankrig huser Europas største muslimske befolkning, på over seks millioner, for hvem grisen betragtes som uren.

Flere EU-lande har siden oktober 2023 registreret en markant stigning i ”had mod muslimer” efter krigen mod Gaza, ifølge EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder.