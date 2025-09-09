Grisehoveder er blevet placeret foran flere moskéer i Paris-området, oplyser myndighederne.
Fransk politi indledte tirsdag en efterforskning, efter at hovederne blev fundet foran flere moskéer i den franske hovedstadsregion, bekræftede Paris’ politichef Laurent Nuñez.
”Alle ressourcer bliver taget i brug for at finde gerningsmændene bag disse afskyelige handlinger”, skrev Nuñez på X.
Ifølge lokale myndigheder blev hovederne opdaget på offentlige veje i Paris samt i tre omkringliggende forstæder.
Frankrigs indenrigsminister, Bruno Retailleau, fordømte episoderne og kaldte dem ”uhyrlige” og ”fuldstændigt uacceptable”.
”Jeg ønsker, at vores muslimske landsmænd kan udøve deres tro i fred”, sagde han.
‘Stigning i had mod muslimer’
Chems-Eddine Hafiz, leder af Paris’ stormoské, kaldte de “islamofobiske handlinger” for ”et nyt og sørgeligt kapitel i det voksende had mod muslimer” og opfordrede til ”årvågenhed og national solidaritet over for denne farlige udvikling”.
Frankrig huser Europas største muslimske befolkning, på over seks millioner, for hvem grisen betragtes som uren.
Flere EU-lande har siden oktober 2023 registreret en markant stigning i ”had mod muslimer” efter krigen mod Gaza, ifølge EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder.