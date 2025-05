Københavns borgerrepræsentation har godkendt navngivningen af en plads i den danske hovedstad som Palæstinas Plads efter års debat, rapporterer DR.

Et flertal bestående af 29 ud af 55 medlemmer stemte for, og navnet træder officielt i kraft den 1. april.

Forslaget, der oprindeligt blev fremsat i august 2023 af en koalition af venstrefløjspartier, var blevet forsinket på grund af Israels krig mod Gaza.

Forud for afstemningen blev tusindvis af e-mails sendt til byrådsmedlemmerne i, hvad nogle beskrev som en organiseret indsats for at påvirke beslutningen.

Mindst 49 af de 55 repræsentanter blev kontaktet, og Morten Melchiors fra Det Konservative Folkeparti kaldte det et “massivt angreb”.

“På én time modtog jeg 830 e-mails”, sagde Melchiors til DR Nyheder. “Systemet registrerede 12.253 e-mails i den periode, hvilket skabte forstyrrelser”.

Forsøg på at trække forslaget tilbage

Andre byrådsmedlemmer, herunder Christopher Rohl fra Radikale Venstre og Frederik Kronborg fra Enhedslisten, rapporterede også om overfyldte indbakker med identiske beskeder, mange fra udenlandske afsendere.

Rohl anslog, at han modtog 650 e-mails, mens Kronborg talte over 900.

“Der er forskel på borgerengagement og en orkestreret indsats for at drukne den politiske debat”, sagde Rohl og understregede, at beskederne ikke ændrede hans holdning.

Kronborg udtrykte bekymring over forstyrrelsen: “Det her forstyrrer det politiske arbejde. Det ligner et forsøg på at underminere vores beslutningsproces”.

Selvom det endnu er uklart, hvor e-mailene kommer fra, bemærkede embedsmænd, at flere havde hebraiske og amerikanske navne, hvilket antyder mulig ekstern påvirkning.

Trods presset forblev tilhængerne af Palæstinas Plads fast besluttede op til afstemningen.