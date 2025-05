Opsendelsen af NASA-SpaceX Crew-10-missionen, der skal facilitere hjemvendelsen af to astronauter, der er strandet på Den Internationale Rumstation, er blevet udsat. Det har den amerikanske rumfartsorganisation meddelt.

“Der var et problem med det hydrauliske system på jordsiden”, lyder det fra NASA-kommentator Derrol Nail onsdag, som tilføjede, at “raketten og rumfartøjet selv har det fint”.

Den nye besætning skal ankomme til rumstationen for at Butch Wilmore og Suni Williams kan vende hjem efter ni måneder i kredsløb.

Bekymringer omkring et vigtigt hydraulisk system opstod mindre end fire timer før Falcon-rakettens planlagte opsendelse fra Kennedy Space Center. Mens nedtællingen var i gang, undersøgte ingeniører hydraulikken, der bruges til at frigøre en af de to arme, der holder raketten fast til dens støttestruktur.

Denne struktur skal vippe tilbage lige før opsendelsen.

De fire astronauter sad allerede fastspændt i deres kapsel og afventede en endelig beslutning, som blev truffet med mindre end en time tilbage af nedtællingen. SpaceX aflyste opsendelsen og nævnte, at næste forsøg tidligst kunne finde sted torsdag aften.

Forsinket hjemkomst

Når den nye besætning ankommer til rumstationen, vil de erstatte Wilmore og Williams, der har været deroppe siden juni.

De to testpiloter måtte blive længere end planlagt, efter at Boeings nye Starliner-kapsel oplevede alvorlige tekniske problemer under sin rejse.

Starliners første bemandede flyvning var oprindeligt planlagt til at vare en uge, men NASA beordrede kapslen til at vende tilbage uden astronauter og arrangerede i stedet, at Wilmore og Williams skulle rejse hjem med SpaceX.