En lufthavnsmedarbejder i Paris er blevet suspenderet for at have råbt “Free Palestine” til en israelsk flybesætning over radioen, oplyser Frankrigs transportminister.

Transportminister Philippe Tabarot bekræftede sent tirsdag, at hændelsen, som fandt sted om morgenen den 11. august, blev undersøgt efter en klage fra besætningen fra Israels El Al-flyselskab.

Undersøgelsen konkluderede, at medarbejderen i Paris’ Charles de Gaulle-lufthavn under radiokommunikation med El Al-besætningen råbte “Free Palestine”, skrev Tabarot på X.