Lufthavnsarbejder i Paris suspenderet for at råbe “Free Palestine” til israelsk flybesætning
“Han er blevet udelukket fra alle arbejdsopgaver indtil videre”, lyder det fra transportministeren.
Besætningen fra Israels El Al-flyselskab havde indsendt en klage. / Reuters
11 timer siden

En lufthavnsmedarbejder i Paris er blevet suspenderet for at have råbt “Free Palestine” til en israelsk flybesætning over radioen, oplyser Frankrigs transportminister.

Transportminister Philippe Tabarot bekræftede sent tirsdag, at hændelsen, som fandt sted om morgenen den 11. august, blev undersøgt efter en klage fra besætningen fra Israels El Al-flyselskab.

Undersøgelsen konkluderede, at medarbejderen i Paris’ Charles de Gaulle-lufthavn under radiokommunikation med El Al-besætningen råbte “Free Palestine”, skrev Tabarot på X.

Han understregede, at udtalelsen var i strid med reglerne for radiokommunikation, som udelukkende bør omhandle “sikkerhed og orden i lufttrafikken”.

“Han er blevet udelukket fra alle arbejdsopgaver indtil videre”, tilføjede han.

