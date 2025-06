Et Lufthansa-fly på vej til Hyderabad i Indien vendte søndag aften tilbage til Frankfurt Lufthavn, efter at have modtaget en bombetrussel under flyvningen.

Det er ifølge tysk politi mandag.

Ifølge det offentlige regionale medie HR landede fly LH752 – en Boeing 787-9 Dreamliner – sikkert i Frankfurt Lufthavn omkring klokken 18.30 lokal tid søndag.

Myndighederne har ikke oplyst, hvordan eller hvor truslen blev modtaget, da efterforskningen fortsat er i gang.

Ifølge lufthavnsoperatøren Fraport blev omkring 200 passagerer indkvarteret i transitområdet, hvor de fik udleveret feltsenge samt mad og drikke, da de ikke havde visum til at forlade lufthavnen.

Flydata viser, at flyet havde været i luften i næsten to timer og foretog en U-vending nær Sortehavet, mens det befandt sig over Bulgarien.

Flyet skulle oprindeligt være ankommet til Hyderabad kl. 01.20 lokal tid natten til mandag.