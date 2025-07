Det nye humanitære skib “Handala”, der satte sejl mod Gaza den 13. juli, lagde den 17. juli til i en italiensk havn nær Grækenland – et tegn på stabil fremdrift i de første fire dage til søs.

Lokale italienere og medlemmer af civilsamfundsgrupper mødte op for at vise deres støtte til det humanitære initiativ, inden skibet sejlede videre med nødhjælp til Gaza. Målet er at bryde den “ulovlige og dødelige” blokade, som Israel har pålagt det palæstinensiske territorium – ligesom skibet “Madleen” forsøgte tidligere i juni 2025.

Ifølge Reuters er der omkring 18 aktivister om bord, herunder angiveligt to medlemmer af det franske venstrefløjsparti La France Insoumise (LFI), selvom det endnu ikke er officielt bekræftet.

Skibet er opkaldt efter den ikoniske palæstinensiske figur “Handala”, skabt i 1969 af tegneren Naji al-Ali, som i årtier har været et symbol på modstand både i de besatte områder og blandt palæstinensere i diasporaen.