En domstol i Delhi har beordret handling mod en politibetjent for en “hadforbrydelse” under urolighederne i 2020, der efterlod over 50 mennesker døde, primært muslimer.

“Det er tydeligt, at lederen for politistationen Jyoti Nagar og andre ukendte politibetjente deltog i hadforbrydelser mod offeret”, sagde dommer Udbhav Kumar Jain fra Karkardooma Court i sin kendelse, der blev underskrevet sidste måned.

Urolighederne, der brød ud den 23. februar 2020, faldt sammen med daværende amerikanske præsident Donald Trumps besøg i New Delhi. Voldshandlingerne varede indtil den 27. februar og dræbte over 50 mennesker samt sårede mere end 250.

En undersøgelsesrapport fra Delhis minoritetskommission hævdede, at urolighederne var “velplanlagte”. Det regerende Bharatiya Janata-parti har afvist konklusionerne.

Klageren Mohammad Waseem beskrev, hvordan han blev overfaldet af politiet den 24. februar 2020, mens han ledte efter sin mor. Han påstod, at han faldt, mens han forsøgte at flygte fra urolighederne, hvorefter en politibetjent mishandlede og slog ham.

“Så løftede fire af betjentene klageren og kastede ham hen til det sted, hvor andre sårede allerede lå. Disse betjente begyndte at slå dem og beordrede dem til at synge nationalsangen og råbe slogans”, bemærkede klagen.

En video af hændelsen viste, hvordan politiet overfaldt fem muslimske mænd og tvang dem til at synge den indiske nationalsang.

Domstolen har beordret politistationslederen til at udpege en ansvarlig betjent til at undersøge sagen, herunder de andre involverede politifolks roller.

Indledende estimater anslår de økonomiske tab til milliarder af amerikanske dollars. Ødelæggelsen består af bl.a. 92 huse, 57 butikker, 500 køretøjer, seks lagre, to skoler, fire fabrikker og fire religiøse steder.