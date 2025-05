En russisk drone sprængte et hul i en lejlighedsbygning i det nordøstlige Ukraine under et natligt angreb og dræbte mindst fire personer og sårede ni andre, oplyste myndigheder.

Shahed-dronen blæste en væg og omkringliggende vinduer ud i en boligblok i Sumy, en større ukrainsk by, lidt efter kl. 01 natten til torsdag, ifølge Sumys regionale administration.

Fire personer blev reddet ud af murbrokkerne, og et barn var blandt de sårede. I alt blev 120 mennesker evakueret.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj kaldte det “en frygtelig tragedie, en frygtelig russisk forbrydelse”.

Krigen mellem Rusland og Ukraine, der næste måned går ind i sit fjerde år uden tegn på en afslutning, har ifølge FN kostet mere end 10.000 ukrainske civile livet.

Civile har også lidt af russiske angreb på energi-infrastrukturen, hvilket har frataget dem varme og rindende vand.

Mange er blevet evakueret fra områder langs den cirka 1.000 kilometer lange frontlinje, hvor de ukrainske forsvarsstyrker kæmper for at holde den russiske hær tilbage.

Kampene har på det seneste været særligt voldsomme i den østlige Donetsk-region, hvor russiske styrker allerede kontrollerer dele af området og ser ud til at forsøge at overtage det fuldstændigt i de kommende måneder.

Et russisk artilleriangreb på Donetsk-byen Kramatorsk sårede otte personer, herunder to små børn, skrev Donetsks regionale leder Vadym Filashkin på sin Telegram-kanal torsdag.

“Enhver, der stadig befinder sig i Donetsk-regionen, sætter sig selv i livsfare”, advarede Filashkin. “Pas på jer selv! Evakuer!”

Rusland affyrede mere end 80 droner mod Ukraine natten til torsdag, rapporterede det ukrainske luftvåben. De fleste af dronerne blev skudt ned eller stoppet via elektronisk jamming, oplyste det.

I den sydlige Odessa-region beskadigede russiske droner et hospital og to lejlighedsbygninger, skriver regionens leder Oleh Kiper på Telegram.

Ingen personer kom til skade, oplyste han.