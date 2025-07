Holland har erklæret de ekstremistiske israelske ministre Bezalel Smotrich og Itamar Ben-Gvir persona non grata på grund af deres gentagne opfordringer til “etnisk udrensning” af palæstinensere i Gaza.

Den hollandske udenrigsminister udtalte, at begge ministre gentagne gange har opildnet til vold, støttet ulovlige bosættelser og krævet, at Gaza genbesættes. Ben-Gvir har desuden udtalt, at “der ikke findes uskyldige civile i Gaza”, mens han pressede på for en total belejring.

Den hollandske regering siger nu, at den overvejer at støtte EU-sanktioner mod Israel, herunder en suspendering af forskningssamarbejde, hvis Israel fortsætter med at blokere nødhjælp til Gaza.