USA annoncerede denne uge et nyt tiltag, der begrænser eksporten af AI-chips, hvilket har skabt bekymring i EU.

Restriktionen begrænser antallet af AI-chips, som andre lande kan købe, med en undtagelse af allierede som Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Japan, Holland, New Zealand, Sydkorea, Spanien, Sverige, Taiwan og Storbritannien.

“Vi er bekymrede over de amerikanske tiltag, der blev vedtaget i dag, som begrænser nogle EU-medlemstater og deres virksomheder i adgangen til avancerede AI-chips”, lød det fra Europa-Kommissionens ledende næstformand for teknologisk suverænitet, sikkerhed og demokrati Henna Virkkunen og kommissær Maros Sefcovic i en fælles udtalelse.

Virkkunen og Sefcovic påpegede, at det er i USA’s økonomiske og sikkerhedsmæssige interesse, at EU kan købe AI-chips uden restriktioner.

“Vi har allerede delt vores bekymringer med den nuværende amerikanske administration, og vi ser frem til at engagere os konstruktivt med den næste amerikanske administration”, lød det.

“Vi er overbeviste om, at vi kan finde en måde at opretholde en sikker transatlantisk forsyningskæde inden for AI-teknologi og supercomputere, til gavn for vores virksomheder og borgere på begge sider af Atlanten”, tilføjede de.