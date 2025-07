Yemens Houthi-bevægelse offentliggjorde den 8. juli optagelser af et angreb, de hævder at have udført mod et større fragtskib ved navn Magic Seas, mens det sejlede gennem Det Røde Hav. Angrebet formodes at have fundet sted den 6. juli.

Houthierne tog den 7. juli ansvaret for angrebet mod et tørlastskib i Det Røde Hav. Dagen før rapporterede United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), at et skib var blevet angrebet 51 sømil sydvest for Yemens havneby Hodeidah.

Optagelserne viser flere ramte områder på fartøjet samt en væbnet aktion på skibet udført af medlemmer af Houthi-gruppen. Gruppens talsmand, Yahya Saree, oplyste, at angrebet blev gennemført med “to ubemandede både, fem ballistiske- og krydsermissiler samt tre droner”.