Tysklands indenrigsefterretningstjeneste har i sin årlige rapport advaret om, at landets største oppositionsparti, Alternative für Deutschland (AfD), i stigende grad tiltrækker og rummer højreekstremister. Samtidig melder tjenesten om en generel stigning i kriminalitet motiveret af højreekstremisme.

Antallet af personer med ekstremistiske holdninger inden for AfD steg sidste år med 77 procent og ligger nu på omkring 20.000, ifølge rapporten, som også nævner en generel medlemsfremgang i partiet samt en politisk forskydning længere mod højre.

Sidste måned blev hele partiet klassificeret som “ekstremistisk” af efterretningstjenesten, på baggrund af en 1.100 sider lang ekspertvurdering. Denne klassificering har givet myndighederne mulighed for at intensivere overvågningen af partiet, selvom AfD har indledt et juridisk modtræk.

Rapporten fremhæver, at partiets udtalelser ofte indeholder fremmedfjendske og antimuslimske budskaber. Migranter fra overvejende muslimske lande bliver ofte fremstillet som kulturelt uforenelige og tilbøjelige til at begå kriminalitet.

Under valgkampene i det østlige Tyskland sidste år fremsatte flere af partiets ledere udtalelser, som efterretningstjenesten vurderer som grundlovsstridige – og som sjældent blev tilbagetrukket af partiets ledelse.

Et eksempel er AfD-lederen i delstaten Thüringen, Björn Höcke, der under et valgmøde i august udtalte, at valget kunne “føre til implosionen af kartelpartisystemet” og “endelig bane vejen for en ægte demokrati”.

Samtidig steg antallet af højreekstremt motiverede forbrydelser i Tyskland med 47,4 procent i 2024. Det inkluderer seks forsøg på drab – op fra fire året før – samt 23 tilfælde af brandstiftelse, mod 16 året før.